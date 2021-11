Zweite Festnahme nach Überfall und Vergewaltigung

Rund zwei Monate nach einem Überfall und einer Vergewaltigung in einer Wohnung in Recklinghausen hat die Polizei in Berlin einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen.

Der 19-Jährige aus Oer-Erkenschwick sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum in Untersuchungshaft, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Nach der Tat am 23. September waren drei Täter mit einem dunklen Kleinwagen geflohen. Einer der Männer wurde kurz darauf festgenommen. Dem 18-Jährigen wird schwerer Raub und Beihilfe zur Vergewaltigung vorgeworfen. Parallel zu der aktuellen Festnahme am Mittwoch wurden Objekte in Berlin und Oer-Erkenschwick durchsucht und Beweismittel sichergestellt.

Die drei Männer sollen sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft haben. Dort forderten sie von einer Bewohnerin Geld und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Einer der mit Schlagstöcken bewaffneten Männer soll die Frau vergewaltigt haben. Die Polizei vermutet, dass die Tat im Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu steht.

Eine zweite Bewohnerin hatte die vermummten Männer in die Wohnung kommen sehen und war auf ein Vordach geflüchtet. Zeugen hatten ihre Hilferufe gehört und die Polizei gerufen. Der dritte Tatverdächtige ist nach Angaben eines Polizeisprechers weiterhin auf der Flucht.