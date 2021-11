Kannibalismus-Verdacht: Kein Befangenheitsantrag gestellt

Im Prozess wegen Mordes mit Kannibalismus-Verdacht hat die Verteidigung einen zunächst angekündigten Befangenheitsantrag gegen die Richter nicht gestellt. Das Berliner Landgericht kündigte danach am Freitag an, dass die Verhandlung nach einer rund dreiwöchigen Pause mit der erneuten Befragung des Rechtsmediziners Michael Tsokos von der Berliner Charité fortgesetzt werden soll.

Der 42 Jahre alte Angeklagte soll im vergangenen September in seiner Wohnung in Berlin-Pankow einen 43 Jahre alten Mann umgebracht haben, um durch die Tötung sexuelle Befriedigung zu erlangen und Teile der Leiche zu essen. Der Deutsche hatte das Opfer laut Ermittlungen nur wenige Stunden zuvor über ein Dating-Portal kennengelernt. Die Leiche soll er zerstückelt und Teile an verschiedenen Orten in der Stadt abgelegt haben.