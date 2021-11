Betrügereien falscher Polizisten: Prozess gegen 19-Jährigen

Vor dem Berliner Landgericht beginnt heute ein Prozess gegen einen 19-Jährigen, der an Betrügereien einer Bande falscher Polizisten beteiligt gewesen sein soll. Nach Überzeugung der Anklage hatten sich Mitglieder der Bande in Telefonanrufen als Polizisten ausgegeben und ältere Menschen zur Herausgabe von Wertgegenständen gedrängt, weil angeblich eine Straftat bevorstehe. In einem Fall soll der Angeklagte als sogenannter Abholer 15 000 Euro Bargeld an sich genommen haben, das zuvor von einem Opfer auf Anweisung in einem Abfalleimer deponiert worden war. In weiteren Fällen habe der 19-Jährige Senioren auch selbst angerufen.

© dpa