Frau attackiert Sicherheitsmitarbeiter und Polizisten

Eine betrunkene 36-Jährige hat auf dem S-Bahnhof Alexanderplatz die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und Polizeibeamte beleidigt und attackiert. Die Gegenwehr der Frau war so heftig, dass sie nach dem Vorfall in Berlin-Mitte festgenommen und von einem Transportkommando in Polizeigewahrsam gebracht wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Eine Alkoholmessung bei der Frau ergab 2,5 Promille.

Sie hatte demnach auf dem Bahnhof Fahrgäste beim Betreten des Fahrstuhls gehindert. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden von ihr bespuckt und beleidigt. Sie weigerte sich, den Bahnhof zu verlassen. Polizisten eilten zu Hilfe. Die Beamten drückten die Frau zu Boden, die nach ihnen schlug und versuchte, mit dem Kopf nach ihnen zu stoßen. Während der Fahrt im Transportwagen randalierte die Frau weiter. Gegen sie wird jetzt wegen Hausfriedensbruchs, mehrfacher Beleidigung sowie tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.