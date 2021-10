Daten zu Bundestagsgebäude verraten: Bewährungsstrafe

Wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit ist ein 56-Jähriger in Berlin zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Berliner Kammergericht sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der Mann aus Potsdam sensible Daten über Bundestagsgebäude verraten habe. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und neun Monate Haft gefordert, die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Laut Anklage soll der Mann eine CD mit über 385 Grundrissdateien der vom Bundestag genutzten Liegenschaften erstellt und an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Der Beschuldigte selbst hatte im Prozess geschwiegen.

