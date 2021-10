Taxifahrer wird von Unbekanntem von hinten in Hals gestochen

Ein Taxifahrer ist von einem unbekannten Fahrgast in Berlin-Mitte von hinten in den Hals gestochen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte war demnach am frühen Donnerstagmorgen am Potsdamer Platz in das Taxi gestiegen und damit Richtung Tegel gefahren. Wie es genau zu der Tat kam, war zunächst noch unklar.