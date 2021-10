Nach Überfällen in Berlin: Vierter Verdächtiger gefasst

Im Zusammenhang mit einer Serie brutaler Raubüberfälle im Norden Berlins hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen.

Der 16-Jährige sei per Haftbefehl gesucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch, den 27. Oktober 2021 gemeinsam mit. Der Verdächtige wurde am Dienstagnachmittag in Kreuzberg gefasst. Zuvor waren am Morgen bereits drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 18 Jahren in Mitte und Neukölln sowie ein 15-Jähriger am vergangenen Donnerstag festgenommen worden.