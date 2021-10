Mann von LKW überrollt: Polizei sucht nach Zeugen

Wer hat etwas gesehen? Nachdem ein Fußgänger vergangene Woche in Berlin-Spandau von einem Lkw überrollt wurde, sucht die Polizei seit Dienstag mit einem Aufruf Zeugen. Der 56-jährige Mann war am vergangenen Donnerstag gegen 11.40 Uhr auf der Nonnendammallee von einem LKW überfahren und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann die Straße laut Polizei bei stockendem Verkehr überqueren wollen. Der Mann starb noch am Unfallort.

