Nach Messerangriff in Wilmersdorf: Zeugen gesucht

Auf einem Video von dem Vorfall in Wilmersdorf seien insgesamt vier Menschen in näherer Umgebung zu sehen, teilte die Polizei am 19. Oktober 2021 mit: Eine Passantin mit einer dunkelroten Stoffhose, ein Radfahrer auf der Prinzregentenstraße, ein Radfahrer auf der Güntzelstraße und ein Mann in einem Auto, das an der Kreuzung der beiden Straßen gehalten habe. Das Landeskriminalamt bittet alle vier Zeugen dringend, sich bei der Polizei zu melden