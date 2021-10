Angriff mit Pfefferspray: Sieben Verletzte

In Berlin-Neukölln sind sechs Männer angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Eine unbeteiligte 19-Jährige bekam wie die Angegriffenen ebenfalls Reizgas ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine teilweise vermummte Gruppe sei am Donnerstagabend in einem Imbiss an der Karl-Marx-Straße unter anderem mit Tritten, Schlägen und Pfefferspray auf die 18 bis 32 Jahren alten Männer losgegangen und anschließend geflüchtet.

Die Angegriffenen sowie die unbeteiligte Frau erlitten den Angaben nach Augenreizungen. Der Jüngste habe über Schmerzen im Gesicht geklagt, der Älteste sei an der Hand verletzt worden. Unklar ist, um wie viele Angreifer es sich handelte und warum sie auf die Männer losgingen. Da keine Tatverdächtigen benannt werden konnten, werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.