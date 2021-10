Verdächtiger nach Messerangriff festgenommen

Mehr als zwei Monate nach einem Messerangriff in Berlin-Wedding ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Handschellen klickten in der Wohnung des 29-Jährigen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Festnahme am Mittwochmittag in Wilmersdorf seien zudem Beweise sichergestellt worden. Der Mann soll Anfang August einen 32-Jährigen mit einem Messer schwer am Oberschenkel verletzt haben. Zu den möglichen Hintergründen der Tat machte die Polizei keine Angaben.

