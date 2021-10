Landeseigene Unternehmen setzen auf Videoüberwachung

Obwohl der Berliner Senat mehrheitlich gegen eine Videoüberwachung öffentlicher Plätze ist, nutzen fast alle landeseigenen und Beteiligungsunternehmen Überwachungskameras schon seit vielen Jahren intensiv. Von 21 Unternehmen setzen 18 auf Kameras zum Schutz von Gebäuden und Einrichtungen, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Linken-Anfrage hervorgeht. Einige Firmen filmen nur an einem Standort, andere haben hunderte Kameras aufgebaut. Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG dürften mit der Zahl von mehr als 20.000 Kameras in Bahnhöfen, U-Bahnen und Bussen ganz vorne liegen.

Aber auch die Wohnungsbaugesellschaft Gesobau gibt 291 Standorte für Videoüberwachung an, die Gewobag kommt auf 145 Standorte, die Degewo auf 114 Standorte. Der Krankenhauskonzern Vivantes überwacht alle Kliniken, die Flughafengesellschaft die Terminals, den Flughafenbetrieb und Absperrzäune. Kameras stehen auch im Britzer Garten und in den Gärten der Welt, an Schwimmbädern und auf dem Messegelände.