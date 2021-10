Messer-Attacke in Spätkauf: Angeklagter gesteht 

Nach einem Überfall auf einen Spätkauf in Berlin-Moabit, bei dem der Inhaber mit einem Messer attackiert und erheblich verletzt wurde, hat der mutmaßliche Räuber gestanden. Mit dem Messer habe er seiner Forderung nach Geld Nachdruck verleihen, den Mann aber nicht verletzten wollen, erklärte der 22-Jährige zu Prozessbeginn am Mittwoch vor dem Berliner Landgericht. Er bitte um Entschuldigung.

Der 22-Jährige soll laut Anklage am Nachmittag des 4. Mai dieses Jahres mit einem Küchenmesser bewaffnet einen Spätkauf betreten haben. Er habe sich unvermittelt hinter den Kassenbereich begeben und auf den Ladeninhaber eingestochen. Der damals 49-Jährige sei am Hals und am Oberkörper getroffen worden. Als der verletzte Mann aus dem Spätkauf geflüchtet war, habe der mutmaßliche Täter 390 Euro aus der Kasse geraubt, heißt es weiter in der Anklage.