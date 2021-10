Polizei durchsucht «Rigaer94» und entdeckt neue Wohnung

Die Durchsuchungen der Polizei in dem teilbesetzten Haus «Rigaer 94» in Berlin-Friedrichshain sind ohne größeren gewaltvollen Zwischenfälle zu Ende gegangen. Einsatzkräfte fuhren am Mittag weiter in der Umgebung Streife, um die Lage zu beobachten, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatten Beamte demnach die Personalien von 26 Menschen in 24 Wohnungen in Vorderhaus, Seitenflügel und Hinterhaus festgestellt.

Außerdem hätten Einsatzkräfte einen bislang unbekannten Raum im Dachgeschoss des Hinterhauses entdeckt, der «dem Augenschein nach eine Wohnung ist», sagte die Sprecherin weiter. Mit einem für den Raum eingeholten Durchsuchungsbeschluss hätten die Kräfte die Wohnung betreten, darin aber niemanden angetroffen. «Von der Wohnung wussten wir nichts.»

Mit rund 320 Einsatzkräften war die Polizei zu dem umkämpften Gebäudekomplex angerückt, aus dem es immer wieder Angriffe auf Polizisten gibt. «Wir vollstrecken einen richterlich erlassenen Durchsuchungsbeschluss hier im Haus», hatte die Polizei am Morgen mitgeteilt. Er sei auf Betreiben des Eigentümers erlassen worden, um die Personalien der Bewohner festzustellen.

Beamte sperrten die Straße vor dem Haus ab. Mit Helmen geschützte Einsatzkräfte hatten technisches Gerät dabei, darunter mindestens eine Kettensäge. Die Polizei öffnete eigenen Angaben zufolge die Zugangstür zum Haus sowie zwei Wohnungstüren gewaltsam. Im hinteren Hof habe man sich zudem über ein Fenster Zugang verschafft.

Auf der Internetseite «Rigaer94 Verteidigen» erschien am Mittwoch ein «erstes Statement» zu den Durchsuchungen. Darin hieß es: «Wieder einmal wurden unsere Türen zerstört.» In einer verbarrikadierten Wohnung im vierten Stock des Vorderhauses hätten Polizisten etwa die gesamte Tür herausgerissen.

Eine Polizeisprecherin erklärte, Einsatzkräfte hätten erst dann zu gewaltsamen Maßnahmen gegriffen, nachdem vorheriges Klingeln und Warnen erfolglos geblieben sei. Weiter berichtete sie von Zufallsfunden in den Wohnungen: zwei Reizstoffsprühgeräte und eine Langwaffe. Hier werde aber noch geprüft, ob es ein Luftdruckgewehr oder eine scharfe Schusswaffe sei.

Bewohnerinnen und Bewohner hätten keinen Widerstand geleistet. Eine Person sei zur Identitätsfeststellung auf eine Polizeiwache gebracht, danach aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Zwischenzeitlich sahen sich Polizisten auf dem Balkon um, auch auf dem Dach positionierten sie sich, wie ein dpa-Reporter mitteilte. Ab und an hätten Bewohner aus dem Fenster geschaut. Gegen Mittag zog die Polizei dann eigenen Angaben zufolge wieder ab.

Auf dem Twitter-Account «rigaer94» wurden als Reaktion auf den Polizeieinsatz mehrere Treffen angekündigt. So wurde etwa zu einer Solidaritätsdemonstration vor dem Hauptgebäude des Lieferdienst-Start-up Gorillas in Berlin-Mitte aufgerufen. Das Unternehmen hatte angekündigt, zahlreiche Beschäftigte zu entlassen.

Der Hauseigentümer des Hauses in der Rigaer Straße hatte im Juni nach einer Brandschutzprüfung in dem Haus mitgeteilt, bei der Polizei zu beantragen, Identitäten der Bewohner festzustellen. Man müsse klären, ob die Bewohner mit den Namen der Mieter übereinstimmen, sagte damals ein Anwalt des Eigentümers. Dazu sei die Hilfe der Polizei nötig. Abhängig von den Ergebnissen könnte der Besitzer dann weitere Räumungsklagen einreichen.

Zuletzt gab es bereits eine Räumungsklage gegen die illegale Linksautonomen-Kneipe «Kadterschmiede» im Gebäudekomplex. Außerdem auch Räumungsklagen gegen einige Mieter. Der Anwalt sagte im Sommer, inzwischen sei allen Mietern gekündigt worden, vor allem wegen nicht gezahlter Mieten. Man gehe davon aus, dass nur wenige der 30 Wohnungen im Gebäudekomplex tatsächlich von Mietern bewohnt würden.

Am 16. Juni, kurz vor einer angekündigten Brandschutzprüfung in dem Haus, hatten nach Angaben der Polizei 200 vermummte Gewalttäter in der Rigaer Straße Barrikaden errichtet, angezündet und die Polizei mit einem Steinhagel angegriffen. Mehr als 60 Polizisten wurden überwiegend leicht verletzt. Danach hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärt, er unterstütze grundsätzlich eine Räumung. Offizieller Eigentümer des Gebäudekomplexes ist eine Firma. Wer dahinter steht, ist nicht bekannt.

In dem am Mittwoch auf der Webseite «Rigaer94 Verteidigen» veröffentlichten Beitrag hieß es nun zu dem aktuellen Polizeieinsatz: «Wieder einmal erfüllen die Diener*innen des Staates ihre Befehle, dem Kapital zu gehorchen.» Die Durchsuchung sei angesetzt worden, um die «rebellischen Strukturen» eine Woche vor der Räumung des «Köpi Wagenplatz» zu schwächen.

Auch mehrere Banner am Haus «Rigaer 94» riefen zur Solidarität mit dem linksalternativen Bauwagencamp «Köpi-Platz» in Berlin-Mitte auf. Das Camp könnte ein nächster Schauplatz der Auseinandersetzung der linksradikalen Szene mit der Polizei sein, denn für den 15. Oktober ist die Räumung des Grundstücks mit den bewohnten Bauwagen angekündigt. Die sogenannte Köpi gilt als eines der letzten verbliebenen Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin.