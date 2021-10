Partygast flippt aus und prügelt auf Polizisten ein

Ein 25-jähriger Gast ist bei einer Geburtstagsparty in Berlin ausgerastet und hat erst auf einen Wachmann und dann auf einen Polizisten eingeprügelt.

Gegen 4.10 Uhr in der Nacht zu Sonntag (03. Oktober 2021) brach bei der Feier in einem Saal in Adlershof zunächst ein Streit zwischen Gästen aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Wachmann ging dazwischen und wurde von dem 25-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als Polizisten eintrafen, flüchtete der Angreifer und griff einen Polizisten, der ihn verfolgte, mit Faustschlägen und Tritten an. Der 25-Jährige wurde überwältigt und gefesselt. Trotzdem trat er weiter um sich und beleidigte den Polizisten, der leicht verletzt wurde.