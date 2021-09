Randalierer verletzt zwei Polizisten in Berlin

Ein randalierender 24-Jähriger ist in Berlin auf zwei Polizisten und einen weiteren Mann losgegangen. Einer der Ordnungshüter habe eine Platzwunde am Kopf erlitten, als der stark alkoholisierte Mann mit Handschelle am Arm um sich schlug, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dem zweiten Beamten soll der 24-Jährige gegen die Beine und in den Bauch getreten haben.

© dpa

Zuvor seien die Beamten am Mittwochnachmittag ans Heckmannufer nach Berlin-Kreuzberg gerufen worden, weil sich der Mann dort gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis verschaffte und dort randalierte. Davor soll er außerdem unvermittelt einen 69 Jahre alten Passanten geschlagen haben.

Der Randalierer wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Nun muss er sich wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Körperverletzung sowie Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.