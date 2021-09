Spezialeinheit nimmt 31-Jährigen in Niedersachsen fest

Ein 31-Jähriger ist einige Tage nach Schüssen auf einen 27 Jahre alten Mann in Berlin-Friedrichsfelde wegen versuchten Mordes verhaftet worden. Eine Spezialeinheit habe den Tatverdächtigen in Niedersachsen gestellt, teilte die Polizei am Dienstag in Berlin mit. Dort habe er sich nach der Tat versteckt. Der Hintergrund der Tat wird im persönlichen Bereich vermutet. Bezüge zur organisierten Kriminalität seien bisher nicht erkennbar. Die Schüsse fielen am späten Abend des 19. September in der Köpitzer Straße und verletzten das 27 Jahre alte Opfer schwer.

Einen Zusammenhang mit einer weiteren Tat in Rummelsburg schließt die Polizei aus. Dort war am selben Sonntagabend ein 36-Jähriger an der Skandinavischen Straße angeschossen und ebenfalls schwer verletzt worden. Zum Ermittlungsstand in diesem Fall machten die Beamten keine Angaben.