Mutmaßlicher Räuber in Neukölln festgenommen

Die Berliner Polizei hat in Neukölln einen Mann festgenommen, der wegen zweier Raubüberfälle per Haftbefehl gesucht wurde. Der 20-Jährige soll bei den Überfällen im Juli und August Handys, Geld und Bankkarten mit einem Messer und Schlägen erbeutet haben, wie die Beamten am Samstag mitteilten.

© dpa

Von einem Opfer soll er die Nennung der PIN für die Karte erzwungen und sich an einem Geldautomaten bedient haben. Der Mann wurde demnach am Freitagabend in der Franz-Körner-Straße verhaftet. Bei Durchsuchungen an vier verschiedenen Orten fanden die Beamten den Angaben zufolge anschließend das Messer sowie Raubgut.