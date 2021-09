Angriff auf Obdachlosen: Zwei Haftbefehle ausgesprochen

Nach einem Angriff auf einen Berliner Obdachlosen am vergangenen Donnerstag sitzen zwei Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Gegen die 29- und 36-Jährigen bestehe der Verdacht der schweren Körperverletzung, teilte die Polizei am Montag mit. Auch Ermittlungen, ob es noch weitere Täter gibt, wurden aufgenommen.

Der obdachlose Mann wurde am Donnerstag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Passantin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie den Mann in einer Grünanlage in Berlin-Lichtenberg liegen gesehen hatte. Eine Gruppe von vier bis fünf Personen stand um den Mann herum. Die Unbekannten flüchteten. Die zwei Tatverdächtigen wurden noch am Donnerstagabend festgenommen.