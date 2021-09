Shisha-Bar- und Späti-Kontrollen in Neukölln

Bei einer großangelegten Lokal- und Gewerbekontrolle in Neukölln sind Polizeibeamte in Shisha-Bars und Spätis auf mehrere gewerberechtliche Vergehen gestoßen.

Das sagte eine Sprecherin am 14. September 2021. Auch Ordnungsamt, Steuerfahndung und Zoll beteiligten sich an der Kontrolle, in deren Verlauf kleinere gewerberechtliche Verstöße aufgedeckt wurden - zum Beispiel eine fehlende Prüfplakette an einem Spielautomaten. Außerdem wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz registriert.