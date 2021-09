Raubüberfall auf Geldtransporter: Clan-Mitglied gesteht

Mit einem umfassenden Geständnis des Angeklagten hat der Prozess zu dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter auf dem Berliner Ku'damm begonnen.

Ein Anwalt des 31-Jährigen las am 02. September 2021 im Berliner Landgericht das längere Geständnis zu der Tat am 19. Februar vor. Danach habe sich der Angeklagte an dem Überfall im Februar beteiligt, weil er hohe Schulden durch seine Alkohol- und Kokainsucht angehäuft habe. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten sich zuvor verständigt, dass im Fall eines Geständnisses eine Gefängnisstrafe zwischen sechseinhalb und siebeneinhalb Jahren verhängt werde.