Tod bei «Teufelsaustreibung»: Haft- und Bewährungsstrafen

Sie musste eine Woche lang täglich Salzwasser trinken - bis sie starb. Ihr Ehemann, seine Eltern und ein angeblicher «Heiler» sind fast sechs Jahre später verurteilt worden. Gegen den Ehemann verhängte das Berliner Landgericht am Montag drei Jahre und acht Monate Gefängnis. Der 36-Jährige und seine Eltern wurden der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gesprochen. Der Vorwurf einer «Teufelsaustreibung» habe sich leider bestätigt, sagte die Vorsitzende Richterin. Wegen Kinderlosigkeit sei der Frau auf Rat eines angeblichen Heilers eine Woche lang Salzwasser verabreicht worden.

Die drei aus dem Libanon stammenden Familienmitglieder hätten im November 2015 beschlossen, die 22-Jährige wegen Kinderlosigkeit der Behandlung zu unterziehen, so das Gericht. Bis zu ihrem Tod am 7. Dezember 2015 seien ihr in einer Wohnung in Berlin-Tempelhof täglich eineinhalb Liter Salzwasser verabreicht worden. Die ebenfalls aus dem Libanon stammende Frau habe sich dem Willen der Familie gebeugt - «wohl auch aus Liebe zu ihrem Ehemann».