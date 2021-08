Yacht wird mit Steinwürfen beschädigt

Unbekannte haben in Berlin-Friedrichshain eine fahrende Motoryacht mit Steinen attackiert und das Schiff beschädigt. Die Motoryacht war am Freitagabend auf der Spree-Oder-Wasserstraße unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Von der Elsenbrücke warfen demnach kurz nach 18 Uhr Unbekannte mit Steinen und zerstörten damit die Frontscheibe und den Bug. Der 56-jährige Schiffsführer und seine 53-jährige Frau blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und Sachbeschädigung.

