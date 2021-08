Ein Verletzter nach Streit von Männern in Berlin

In der Nacht zu Donnerstag hat es im Berliner Stadtteil Charlottenburg einen Streit zwischen mindestens zwei Männern gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde einer der Männer mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Weitere Details waren am Morgen zunächst nicht bekannt.

