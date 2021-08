Kannibalismus-Verdacht: Prozess gegen Berliner ab 10. August

In einem Fall von mutmaßlichem Kannibalismus in Berlin beginnt am 10. August am Landgericht der Prozess wegen Mordes gegen einen 41-Jährigen. Das bestätigte Gerichtssprecherin Lisa Jani am Dienstag. Der Verdächtige soll im September 2020 einen 43-jährigen Mann, den er am selben Tag über ein Dating-Portal kennengelernt hatte, in seiner Wohnung in Berlin-Pankow getötet haben - «zur Befriedigung des Geschlechtstriebs» und auf «bislang nicht bekannte Weise», so die Staatsanwaltschaft.

Die Leiche des Opfers soll der Deutsche anschließend noch in seiner Wohnung zerteilt und die Leichenteile an verschiedenen Orten in Berlin abgelegt haben. Die Anklage gehe von einer «sadistisch-kannibalistisch geprägten sexuellen Tatmotivation aus», hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Es hätten sich keine Hinweise dafür ergeben, dass das Opfer in seine Tötung «eingewilligt» habe.

Das Verbrechen war im November nach dem Fund menschlicher Knochen in Berlin-Buch entdeckt worden. Untersuchungen ergaben, dass es sich um einen seit mehreren Wochen vermissten Mann aus dem Stadtteil Lichtenberg handelte.

Das Opfer hatte seine Wohngemeinschaft am 5. September kurz vor Mitternacht verlassen und war zunächst spurlos verschwunden. Ermittlungen, bei denen Personen- und Leichenspürhunde eingesetzt wurden, führten später zu dem 41-Jährigen. Bei der Fahndung wurde laut Staatsanwaltschaft auch der Chatverlauf ausgewertet sowie der Taxifahrer ermittelt, der das Opfer zur Wohnung des Verdächtigen gefahren hatte. Der 41-Jährige befindet sich seit 18. November wegen Verdachts auf Sexualmord aus niederen Beweggründen in Untersuchungshaft.