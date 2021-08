Brand in Pankow: Ermittlungen zu fahrlässiger Brandstiftung

Nach dem Wohnhausbrand in Berlin-Pankow mit mehreren Schwerverletzten ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Einsatzkräfte nahmen noch in der Nacht zum Samstag vor Ort einen 50-jährigen Mann fest, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann selbst schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Zahlreiche Bewohner waren von dem Brand in der Prenzlauer Promenade betroffen. Einige retteten sich durch Sprünge aus dem Gebäude in von der Feuerwehr errichtete Sprungpolster. Eine Frau wurde wiederbelebt. Die Polizei sprach zuletzt von vier Schwerverletzten und insgesamt sieben Verletzten. Zuvor war von sechs Verletzten die Rede gewesen. Ein Feuerwehrsprecher sagte am Sonntag, Rettungswagen hätten sechs Menschen in Kliniken gefahren.