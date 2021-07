Farbaktion an Siegessäule: Ermittlungen halten an

Mehr als drei Jahre nach einer umstrittenen Farbaktion von Greenpeace an der Berliner Siegessäule ermittelt die Staatsanwaltschaft noch immer.

In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Sven Rissmann teilte die Justizverwaltung mit, die Ermittlungen gegen einige der 22 Beschuldigten dauerten an. Gegen 15 von ihnen seien bislang Strafbefehle beantragt worden. Einsprüche dagegen seien nicht bekannt. In zwei Fällen seien die Ermittlungen eingestellt worden.