Restaurantbesitzer in Marzahn beraubt und schwer verletzt

Ein Restaurantbesitzer ist in Marzahn von zwei Unbekannten beraubt und schwer verletzt worden.

Der 55-Jährige kam mit einer Stichverletzung an der Schulter zur ambulanten Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am 26. Juli 2021 mitteilte. Der Mann war vor Mitternacht in der Raoul-Wallenberg-Straße aus dem Auto gestiegen, als ihn die Täter attackierten. Sie raubten ihm zudem zwei Beutel mit den Tageseinnahmen und flüchteten.