Senioren mit falschen Rechnungen betrogen? Gerichtsprozess

Weil er ältere Menschen als angeblicher Lieferant von Getränken betrogen haben soll, muss sich ein 38-Jähriger von heute an (9.15 Uhr) vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Dem Mann werden Taten zwischen 2015 und 2020 zur Last gelegt. Er soll Geschädigte jeweils in ihrer Wohnung aufgesucht und zur Bezahlung von Rechnungen aus angeblichen Verträgen über Getränkelieferungen veranlasst haben. In einem Fall seien es rund 18.000 Euro gewesen. Zudem wird dem 38-Jährigen vorgeworfen, Überweisungsträger gefälscht und versucht zu haben, Banken zur Überweisung von Geld zu veranlassen. Fünf Prozesstage sind geplant.

