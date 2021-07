Umkämpfte «Rigaer 94»: Feuerlöscher und Stacheldraht im Hof

Nach der umkämpften Brandschutzprüfung in dem verbarrikadierten Haus «Rigaer 94» in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei 53 Feuerlöscher im Hinterhof gefunden. Das antwortete die Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Außerdem wurde Stacheldraht sichergestellt.

Am 16. Juni hatten etwa 200 vermummte Gewalttäter aus der linksradikalen Szene in der Rigaer Straße Barrikaden errichtet, angezündet und die Polizei mit einem Steinhagel von den umliegenden Dächern angegriffen. 63 Polizisten wurden überwiegend leicht verletzt. Am nächsten Tag brach die Polizei das Haus auf, um die lange angekündigte Brandschutzprüfung zu ermöglichen. Auch hierbei gab es Widerstand von Bewohnern und Unterstützern.