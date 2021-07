Fast 16 Kilogramm Cannabis gebunkert: Knapp vier Jahre Haft

Der geständige 34-Jährige hatte die Drogen im November 2020 in der Wohnung einer entfernten Verwandten in Reinickendorf versteckt, die während eines Aufenthalts in der Türkei gestorben war. Als eine Enkeltochter der Seniorin in der Wohnung nach dem Rechten sehen wollte, hatte sie drei mit Cannabis gefüllte Tragetaschen entdeckt und diese zur Polizei gebracht.