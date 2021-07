Verdächtiger Pfleger nach Tod von Seniorin in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 92-Jährigen in Berlin-Charlottenburg ist Haftbefehl gegen den Pfleger der Frau erlassen worden. Der Tatverdächtige sitze in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Dem 41-Jährigen werden laut Anklagebehörde Sexualmord und Vergewaltigung mit Todesfolge vorgeworfen. Die Tote war am Montagnachmittag in ihrer Wohnung in der Schlüterstraße von einem Angehörigen gefunden worden. Dieser informierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den Pfleger fest, der noch in den Räumen war.

