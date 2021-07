Mann bepöbelt U-Bahn-Fahrgäste homophob

Ein aggressiver Mann hat in Berlin-Kreuzberg zwei Frauen und einen Mann homophob beleidigt. Die beiden 29 und 31 Jahre alten Frauen waren in der Nacht zum Samstag mit der U-Bahnlinie 8 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Sie hielten Händchen, als der 31-Jährige sie im Zug lesbenfeindlich beleidigte und in ihre Nähe spuckte. Aus Angst stieg das Paar am Kottbusser Tor aus, der Mann folgte ihnen. Ein 37-Jähriger forderte ihn auf, die Frauen in Ruhe zu lassen. Der Mann beleidigte auch ihn homophob und spuckte in seine Richtung. Das BVG-Sicherheitspersonal hielt ihn fest, bis die Polizei kam. Er bedrohte unterdessen auch die Sicherheitsleute aggressiv.

