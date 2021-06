Unbekannte stechen im Streit auf 24-Jährigen ein

In der Nacht zum 21. Juni 2021 ist in Rummelsburg einem 24-Jährigen im Streit ins Bein gestochen worden.

Der Mann sei an einem Skater-Park in der Weitlingstraße mit zwei Unbekannten aneinander geraten, teilte die Polizei mit. Dabei habe er eine Stichverletzung erlitten. Die beiden mutmaßlichen Angreifer seien geflüchtet. Der Verletzte kam zunächst in ein Krankenhaus, konnte es jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Angaben zur Art der Tatwaffe machte die Polizei am Montagmittag nicht. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.