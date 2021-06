22-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Mit einem Messerstich ist ein 22-Jähriger in Gropiusstadt lebensgefährlich verletzt worden.

Er wurde im Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei am 14. Juni 2021 mitteilte. Ein Anwohner habe den blutenden Mann am Sonntagmorgen vor einem Wohnhaus in der Eugen-Bolz-Kehre gefunden und die Rettungskräfte gerufen. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. Der Verletzte soll angegeben haben, ein ihm flüchtig bekannter 21-Jähriger habe mit dem Messer auf ihn eingestochen.