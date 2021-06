Drogen in Gefängnissen: Mehr als zwei Kilo konfisziert

In den Gefängnissen der Hauptstadt sind in diesem Jahr bereits etwa 2,2 Kilogramm Drogen (Stand 31. März) beschlagnahmt worden. Bei zehn Kontrollen seien auch Spürhunde eingesetzt worden, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz auf dpa-Anfrage. Sie erschnüffeln verbotene Substanzen, sie kommen von Polizei und Zoll. Diese Zusammenarbeit habe sich bewährt.

Trotz der Corona-Pandemie sei die Kontrolle von Hafträumen nicht eingeschränkt worden, sagte der Sprecher. Da Besuche von draußen nicht erlaubt waren, konnten Drogen auf diesem Weg nicht eingeschmuggelt werden. Es seien wieder mehr Päckchen über Gefängnismauern geworfen worden. Im ersten Quartal wurden 82 dieser sogenannten Überwürfe entdeckt. Am häufigsten kam das im Gefängnis Plötzensee vor (63 Überwürfe).

Erst vor einer Woche war im Gefängnis Heidering ein externer Küchenmitarbeiter als mutmaßlicher Drogenkurier enttarnt worden. Er wollte einen Rucksack voller Drogen in die Haftanstalt einschmuggeln. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen. Er ist aber gegen Auflagen auf freiem Fuß.

Nicht nur Drogen, auch Handys werden immer wieder eingezogen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es 284 mobile Telefone. Gefangene dürfen keine Privattelefone haben. Im vergangenen Jahr wurden 1076 Geräte bei Berliner Gefangenen beschlagnahmt.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) lobte die Bediensteten in den Haftanstalten, die dort auch in der Pandemie für Sicherheit und Ordnung sorgten. In einem früheren dpa-Gespräch hatte Behrendt gesagt, Drogenfunde zeigten den Erfolg der Kontrollen. Dennoch: «Vollständig drogenfreie Gefängnisse gibt es nirgendwo auf der Welt.»