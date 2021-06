87-Jähriger nach Schlägen erblindet: Drei Jahre Gefängnis

Nach einer brutalen Attacke gegen einen 87 Jahre alten Passanten ist ein 50-Jähriger zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Das Opfer habe durch Schläge in das Gesicht sein Augenlicht und dadurch auch seine Selbstständigkeit verloren, begründete das Berliner Landgericht am 03. Juni 2021. Der Angeklagte wurde der schweren Körperverletzung schuldig gesprochen. Das Gericht ordnete wegen der Alkoholprobleme des Mannes seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.