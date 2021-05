Prozess gegen Clanchef: Bushidos Ehefrau als Zeugin geladen

Im Prozess gegen Clanchef Arafat A.-Ch. soll die Ehefrau von Rapper Bushido als nächste Zeugin gehört werden. Anna-Maria Ferchichi sei für den 21. Juni geladen, gab die 38. Große Strafkammer des Berliner Landgerichts am Montag bekannt. «Wir werden sie dann voraussichtlich vernehmen können», erklärte der Vorsitzende Richter am inzwischen 37. Verhandlungstag im Prozess um mutmaßliche Straftaten zum Nachteil von Bushido.

Der Rapper, bürgerlich Anis Ferchichi, hatte in dem seit August 2020 laufenden Verfahren an 25 Tagen als Zeuge Rede und Antwort gestanden. Laut Anklage soll er Straftaten ausgesetzt gewesen sein, nachdem der Rapper im September 2017 die Beziehungen zu seinem langjährigen Geschäftspartner aufgelöst habe. Arafat A.-Ch. habe dies nicht akzeptieren wollen und unberechtigt eine Millionen-Zahlung sowie die Beteiligung an Bushidos Musikgeschäften für 15 Jahre gefordert. Der Rapper sei bedroht, beschimpft, im Januar 2018 in einem Büro eingesperrt und mit Wasserflasche und Stuhl attackiert worden.