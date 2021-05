Bei dem Überfall am Mittwochvormittag im Vorraum einer Bank im Stadtteil Gropiusstadt wurde ein Täter von dem Geldboten angeschossen und schwer verletzt. Ein zweiter Täter konnte entkommen, allerdings ohne Beute. Der angeschossene Räuber wurde von der Polizei festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Kollege des Geldboten hatte in einem Geldtransporter vor der Bank gewartet. Bankangestellte und Kunden seien nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.