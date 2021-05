Lebenslange Haft für Raser

Ein Raser, der vor knapp drei Jahren in Berlin mit seinem Auto eine Studentin erfasste und sie dabei tötete, ist nun rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Revision des Angeklagten gegen das zwei Jahre alte Urteil des Landgerichts Berlin sei als unbegründet verworfen worden, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) am 20. Mai 2021 mit. Das Landgericht habe seine Entscheidung tragfähig begründet. In dessen Urteilsbegründung hieß es unter anderem, der damals 27-Jährige habe bei seiner Flucht vor der Polizei den Tod der unbeteiligten jungen Frau billigend in Kauf genommen.