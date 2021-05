Berliner Polizei rückt wegen giftiger Rizinussamen aus

Die Berliner Polizei hat bei der Durchsuchung einer Wohnung im Bezirk Pankow giftige Rizinussamen gefunden. Eine Straftat oder das Vorbereiten einer Straftat konnte jedoch nicht festgestellt werden, sagte eine Sprecherin der Polizei am 20. Mai 2021.

Verarbeitet kann aus den Samen Rizin gewonnen werden, was laut Robert Koch-Institut bereits in niedrigsten Konzentrationen tödlich wirken kann. Die «B.Z.» hatte zuvor berichtet. Am Mittwochabend hatten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge mit einem richterlichen Beschluss die Wohnung eines 22-Jährigen in der Walter-Friedrich-Straße durchsucht. Es bestand der Verdacht, dass der junge Mann eine große Menge Rizinussamen missbräuchlich verwendet hatte. Mitarbeiter der Analytischen Taskforce der Polizei rückten in Schutzanzügen aus.