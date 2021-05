Gewaltsamer Tod eines 19-Jährigen: Verdächtiger stellt sich

Nach dem gewaltsamen Tod eines 19-Jährigen in Berlin-Zehlendorf hat sich ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Der 20-Jährige sollte einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei am Montag mit. Begleitet von einem Anwalt hatte sich der Verdächtige demnach am Sonntagmittag bei der Polizei gemeldet. Er wurde festgenommen.

Am frühen Samstagmorgen soll es in einem kleinen Park an der Idsteiner Straße/Ecke Seibtweg zu einem Streit zwischen dem 19-Jährigen und dem verdächtigen Deutschen gekommen sein. Der junge Mann war schwer verletzt worden. Rettungskräften gelang es nicht, den 19-Jährigen zu reanimieren. Eine Mordkommission übernahm nach dem Tötungsdelikt die Ermittlungen.

Die Hintergründe der Tat waren noch unklar. Es wurde bislang auch nicht bekannt gegeben, welche Verletzungen das Opfer erlitt.