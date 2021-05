15-Jähriger soll Polizisten verletzt haben

Ein 15-Jähriger soll bei der Auflösung einer lauten Party im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg zwei Polizisten verletzt haben. Der Jugendliche soll sich in der Nacht zu Montag äußerst aggressiv verhalten und bei dem Vorfall in der Kopenhagener Straße mit einer zerbrochenen Porzellantasse nach den Einsatzkräften geschlagen haben, teilte die Polizei mit. Einer der Beamten habe daraufhin seine Hände schützend vors Gesicht gehalten und sich so tiefe Schnittverletzungen zugezogen. Ein weiterer Polizist sei leicht verletzt worden, als sie den 15-Jährigen überwältigten und fesselten.

Zuvor sei klar geworden, dass der Jugendliche vom Jugendamt zur Übergabe an einen Jugendnotdienst ausgeschrieben war, an den er letztlich auch überstellt worden sei. Ermittelt werde wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem seien Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und unzulässigen Lärms eingeleitet worden.