Erneut gefälschte Impfpässe in Berlin gefunden

Erst am Dienstag hatten Polizeibeamte Dutzende gefälschte Impfpässe in der Wohnung eines 27-jährigen Berliners gefunden - auf Nachfrage bestätigte eine Polizeisprecherin am 30. April 2021, dass es sich auch hier um gefälschte Corona-Impfbescheinigungen gehandelt habe. Zuletzt waren in anderen Bundesländern Blanko-Impfbücher mit solchen Einträgen aufgetaucht. Das Fälschen eines Dokuments ist eine Straftat.