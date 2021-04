Drogen-Labor in Berliner Firma: Fast acht Jahre Gefängnis

Ein ehemaliger Unternehmer, der in den Räumen seiner Firma ein Drogen-Labor betrieben haben soll, ist zu sieben Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den 33-Jährigen am Montag unter anderem des unerlaubten Herstellens von Betäubungsmitteln sowie der Beihilfe zum Drogenhandel schuldig. Insgesamt rund eine halbe Million MDMA-Tabletten seien auf Bestellung Dritter produziert worden, hieß es im Urteil. Ein 64-jähriger Mitangeklagter erhielt wegen Beihilfe ein Jahr und neun Monate Haft auf Bewährung.

In fünf Fällen seien in der Firma in einem Kellergeschoss in Berlin-Wedding Drogen-Pillen produziert worden, sagte der Vorsitzende Richter. Für wen die Tabletten bestimmt waren und wer die Grundstoffe lieferte, habe in dem zehnmonatigen Prozess nicht geklärt werden können. Im Oktober 2019 habe die Polizei bei einer Durchsuchung Maschinen und Reste von Tabletten mit dem Wirkstoff MDMA sichergestellt. Der 64-Jährige habe zudem umfassend und über den eigenen Tatbeitrag hinaus gestanden, hieß es weiter im Urteil. Laut Anklage befanden sich in der Firma unter anderem eine Tablettier- und eine Mischmaschine, die der 64-Jährige für einen Lohn von 2000 Euro pro Wochenende bedient haben soll.