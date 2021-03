83-Jährige in Wohnung überfallen

Eine Seniorin ist in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichshagen überfallen worden. Ein Mann klingelte am Freitagnachmittag im Fürstenwalder Damm an der Wohnungstür der 83-Jährigen und bat darum, Geld wechseln zu können, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem die Frau ihr Portemonnaie geholt hatte, soll der Mann das Türblatt gegen sie gestoßen haben.

© dpa

Den Angaben zufolge entriss der Täter der Seniorin die Geldbörse und schubste sie im Flur zu Boden. Dabei habe die 83-Jährige eine Prellung am Kopf erlitten. Der Räuber konnte fliehen.