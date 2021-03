Bundespolizei durchsucht mehrere Objekte

© dpa

Einsatzkräfte der Bundespolizei stehen in Lichtenberg auf einem Parkplatz und bereiten sich auf eine Razzia vor. Bei der Razzia gegen Schleuser, denen Menschenhandel und Zwangsprostitution vorgeworfen wird, durchsuchten Beamte zahlreiche Wohnungen in Berlin und sowie in anderen Städten.