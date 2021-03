Senatorin: Angesichts von Untreue-Verdacht für Transparenz

Angesichts von Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit Fördermitteln hat Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach dem Parlament Aufklärung und Offenheit zugesichert. «Ich möchte gerne Transparenz in diesem Fall weiter herstellen», sagte die Politikerin der Linken am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.

In ihrem Haus sei ein vertraulicher Revisionsbericht dazu für den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses gefertigt worden, so Breitenbach. Sie wolle, dass der Bericht «zeitnah» im Datenschutzraum des Parlaments für jeden interessierten Parlamentarier zugänglich ist. Dazu benötige sie aber noch das Ok der Staatsanwaltschaft.

Auf die Frage eines Abgeordneten, ob auch Zahlungen an des Projekt in den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von zusammen 80 000 Euro zurückgefordert würden, verwies Breitenbach darauf, das es zunächst um Fördergeld aus dem Jahr 2020 gehe. «Inwieweit weitere Prüfungen notwendig sind, wird Staatssekretär Fischer entscheiden.» Dem Staatssekretär für Arbeit und Soziales in ihrem Ressort war wegen der Ermittlungen die Zuständigkeit für die Revision übergeben worden.