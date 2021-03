«Rigaer 94»: Senat und Hauseigentümer setzen sich durch

Nach langem und heftigen politischen Streit um das besetzte Haus «Rigaer 94» in Berlin-Friedrichshain haben sich der Senat und der Eigentümer vorerst durchgesetzt. Innensenator Andreas Geisel (SPD) wies den widerständigen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg am Dienstag an, den Eigentümer bei dessen geplanter Brandschutz-Begehung des verbarrikadierten Hauses zu unterstützen. Gleichzeitig setzte sich der Eigentümer erneut vor Gericht durch. Ein großer Polizeieinsatz zur Unterstützung des Eigentümers wird wahrscheinlich. Allerdings wegen einzuhaltender Fristen voraussichtlich nicht wie bisher geplant in dieser Woche.

Geisel verpflichtete das Bezirksamt, die umstrittene Brandschutzprüfung des gesamten Hauses mit einem Prüfer des Eigentümers durchzuführen und die Bewohner zur Duldung zu verpflichten. Die Prüfung durch die Bauaufsicht von Bezirksstadtrat Florian Schmidt (Grüne) am Dienstagvormittag sei nicht ausreichend. Sollte der Bezirk der Anweisung nicht nachkommen, werde der Senat das selber übernehmen. Die Maßnahmen seien nötig, um den Brandschutz vollständig zu gewährleisten. Der Vertreter des Besitzers müsse die Gelegenheit haben, sich selbst ein Bild von den Mängeln zu machen. Dazu werde auch die Polizei zur Unterstützung bereitstehen.

Parallel entschied das Verwaltungsgericht am Dienstag, das Bezirksamt müsse die Bewohner verpflichten, die Begutachtung des gesamten Hauses hinzunehmen. Der Brandschutz in allen Teilen des Gebäudes sei zumindest zweifelhaft. Der für diesen Donnerstag und Freitag geplante Einsatz müsse aber kurzfristig verschoben werden, weil die Zeit zu knapp sei, so das Verwaltungsgericht. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht erhoben werden. Wenn die Bewohner der Anordnung nicht nachkommen, können sich Eigentümer und Brandschutz-Gutachter durch die Polizei Zutritt verschaffen lassen.

Die Bauaufsicht von Schmidt war am Dienstag einer Begehung durch den Eigentümer zuvorgekommen und hatte das verbarrikadierte Gebäude zusammen mit einem Anwalt der Linksextremisten begutachtet. In dem Gebäudekomplex, einem der letzten Symbole der linksextremen Szene in Berlin, wurden schon vor Jahren zahlreiche Mängel beim Brandschutz dokumentiert, wie etwa fehlende Fluchtwege, Wanddurchbrüche, fehlerhafte Elektroleitungen und Sperren in Treppenhäusern.