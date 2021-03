Dealerszene mit rund 260 Personen im Görlitzer Park

Im Drogenhandel im Görlitzer Park in Kreuzberg sind nach Einschätzung der Polizei mehr als 260 Dealer und andere Straftäter aktiv.

Dieser Personenkreis begehe im Park und dessen Umfeld «wiederholt Straftaten» und besitze zudem «kein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland», heißt es in einer am Freitag (05. März 2021) veröffentlichten Bilanz der AG «Görlitzer Park» der Senatsinnenverwaltung, der Polizei und des Bezirks. Ein kleiner Teil dieser meist afrikanischstämmigen Männer wurde im vergangen Jahr ausgewiesen oder zum Verlassen Berlins aufgefordert.